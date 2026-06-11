L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) a annoncé mercredi la tenue d’un colloque intellectuel international intitulé « Islamophobie(s). Perspectives maghrébines », qui réunira d’éminents penseurs, philosophes et sociologues du 17 au 20 juin 2026 à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (FSJPST).

Cet événement académique d’envergure est co-organisé par l’IRMC (Tunis) et la FSJPST, en partenariat avec le Center for the Middle East and North Africa (CMENA) et la Chaire de recherche transatlantique France-Québec sur la liberté d’expression (Colibex). La coordination générale de cette rencontre est assurée par Adrien Thibault, chercheur en sciences politiques et sociologie à l’IRMC.

Le colloque associe un important réseau de laboratoires de recherche et d’institutions scientifiques français. Parmi les principaux partenaires figurent le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM), le laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE) de l’Université de Strasbourg, ainsi que le Centre d’études et de recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM) de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Le monde de la recherche française à l’étranger et la coopération internationale sont également représentés par le Centre Jacques Berque (Maroc), la Casa de Velázquez (Espagne) et le Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES, République tchèque).

Le programme scientifique, qui se déploiera dans la salle Dali Jazi de la faculté, s’ouvrira le mercredi 17 juin par une table ronde introductive posant la question du concept au Maghreb, suivie d’une intervention du philosophe et anthropologue tunisien Youssef Seddik. Le jeudi 18 juin débutera par une conférence inaugurale du sociologue Abdellali Hajjat sur les origines historiques de la racialisation des musulmans, avant de laisser place à plusieurs panels dédiés à l’histoire pré-coloniale et coloniale des représentations.

Les journées du vendredi 19 et du samedi 20 juin aborderont des thématiques croisées entre l’Afrique du Nord et l’Europe, notamment la circulation des politiques sécuritaires, le rapport au blasphème, les dynamiques de retour au Maghreb face à l’islamophobie ainsi que les réactions maghrébines aux débats européens sur l’Islam. Les réflexions conclusives du colloque seront présentées par la sociologue Hanane Karimi.

Ce rendez-vous bénéficie du soutien logistique et financier de la Fondation Albertine et de la Villa Albertine, dans le cadre de leur programme de partenariat pour la recherche transatlantique.