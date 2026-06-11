La délégation de l’Union européenne en Tunisie a annoncé, mercredi, l’ouverture des candidatures pour les étudiants souhaitant participer à l’organisation et l’encadrement des sessions “Jeunes et sciences” qui se tiendront dans plusieurs régions du pays, dans le cadre du projet “SWAFY” visant à renforcer le dialogue entre les jeunes et à renforcer leur intérêt pour les sciences.

Ce projet offre aux participants l’opportunité d’adhérer à l’une des deux missions proposées : soit en tant que jeunes animateurs chargés de diriger les débats interactifs avec les élèves, ou en tant que jeunes rapporteurs, responsables de la documentation des travaux des sessions et de la préparation des rapports et des couvertures y afférant.

Les responsables du projet ont affirmé que cette initiative constitue une occasion à même de développer les capacités des étudiants dans les domaines de la communication, de l’encadrement, de l’animation des discussions, outre l’amélioration de leurs capacités de rédaction, de travail de terrain et de travail en équipe.

Le projet “SWAFY” appelle toutes les personnes souhaitent y participer à soumettre leurs candidatures avant le mercredi 24 juin 2026 à minuit, précisant que cette expérience vise à rapprocher les sciences des jeunes et à renforcer leur participation aux enjeux scientifiques et sociétaux.

A noter que le projet “sciences avec et pour les jeunes” (SWAFY) a pour objectif de soutenir l’employabilité des jeunes, l’entrepreneuriat et la recherche scientifique dans les régions prioritaires, avec un financement de 9,5 millions d’euros.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme “EU4Youth” visant à soutenir les jeunes tunisiens, lancé par l’Union européenne pour les catégories vulnérables, afin de promouvoir l’inclusion économique, sociale et politique des jeunes, en particulier pour la tranche d’âge entre 18 et 35 ans.