Le Laboratoire de Recherche en Patrimoine et Architecturologie (LAR-PA), organise un séminaire doctoral ayant pour thème ” Les exemples de restauration architecturale dans le monde ” 12 juin 2026 à 10h00 au Grand Amphithéâtre de l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) à Sidi Bou Saïd.

Cet événement sous forme de conférence inaugurale se déroulera sous la direction du président du Laboratoire, le professeur Fakher Kharrat, avec pour invité Sinan Genim, membre du Conseil des Politiques Culturelles et Artistiques, architecte et professeur d’Histoire de l’art et du Patrimoine à l’Université Mimar Sinan et à l’Université de Marmara à Istanbul (Turquie).

Les débats et échanges seront encadrés et enrichis par le Professeur Wissem Abdelmoula, chercheur, maître de conférences à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT) et plasticien, qui assurera le rôle de modérateur de cette manifestation.