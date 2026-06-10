Le Comité directeur du Club Africain a informé les supporters de la formation de Beb Jedid, avoir procédé, ce mercredi, au versement d’un montant global de 660 mille dinars correspondant à des décisions de justice devenues définitives et à des amendes exigibles, qui faisaient obstacle à la participation du club aux différentes compétitions locales et continentales.

Ledit comité a, dans un post publié via sa page facebook officielle, indiqué que le club a ainsi rempli l’ensemble des conditions administratives et financières requises, et se trouve désormais en règle pour prendre part à toutes les échéances sportives de la saison à venir.

Pour rappel, le Club Africain, champion en titre de la Ligue 1 du football professionnel, disputera la prochaine édition de la Ligue des champions d’Afrique de football.