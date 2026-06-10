L’Atlético de Madrid a repoussé une offre de 150 millions d’euros proposés par le Real Madrid pour engager l’attaquant international argentin Julian Alvarez, a annoncé mardi le Real dans un communiqué.

Passé par Manchester City, Alvarez (26 ans) a rejoint l’Atlético à l’été 2024. Il est sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2030, avec une clause libératoire estimée à 500 millions d’euros.

Présent dans le groupe de l’Argentine pour le Mondial-2026 qui débute jeudi, Alvarez, champion du monde avec l’Argentine en 2022, a inscrit 8 buts la saison passée en Liga et dix en Ligue des champions, où l’Atlético a été éliminé en demi-finale par les Anglais d’Arsenal.

“Après l’avoir étudiée et évaluée, l’Atlético de Madrid a remercié le club pour l’offre formulée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existant entre nos deux clubs, mais l’a rejetée”, écrit le Real dans un communiqué.

Réélu dimanche à la présidence du club merengue, Florentino Pérez avait promis lors de la campagne électorale qu’il ferait une offre XXL d’au moins “150 millions d’euros” pour faire venir un joueur de statut “galactique” évoluant dans un club engagé en Ligue des champions.

Les médias espagnols ont évoqué un temps l’ailier français du Bayern Munich, Michael Olise. Mais les dirigeants du club allemand ont fermé la porte.

“Si Pérez veut nous envoyer une offre, ce qui n’est pas encore arrivé jusqu’à présent, il peut en faire l’économie”, a déclaré le président bavarois Herbert Hainer.