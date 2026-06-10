Serena Williams a signé un retour victorieux sur les courts mardi à Londres. L’ancienne numéro un mondiale s’est imposée au premier tour du tournoi sur gazon du Queen’s en double, associée à la Canadienne Victoria Mboko.

L’Américaine de 44 ans n’avait plus disputé de match officiel depuis septembre 2022. Cette victoire marque ainsi son retour à la compétition après une longue absence.

Une association intergénérationnelle efficace

Pour cette reprise, Serena Williams faisait équipe avec Victoria Mboko, une joueuse canadienne de 19 ans.

Le duo a dominé la paire composée de l’Américano-Mexicaine Nicole Melichar-Martinez et de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe en deux manches, 7-6 (7-2), 6-2.

Après une première manche accrochée, remportée au jeu décisif, Williams et sa partenaire ont pris le contrôle de la rencontre pour s’imposer plus nettement dans le second set.

Des qualités intactes malgré l’absence

Au cours de la rencontre, Serena Williams a montré qu’elle conservait une grande partie des qualités qui ont marqué sa carrière.

Selon le texte fourni, l’Américaine a démontré que ses réflexes et sa lecture du jeu restaient efficaces malgré plusieurs années loin du circuit professionnel.

Cette prestation constitue un premier signal positif pour l’ancienne championne, qui retrouve progressivement le rythme de la compétition.

Une légende du tennis toujours sous les projecteurs

Avec 23 titres du Grand Chelem à son palmarès, Serena Williams demeure l’une des joueuses les plus marquantes de l’histoire du tennis.

Son retour sur les courts suscite naturellement l’attention du monde du tennis. Cette première victoire au Queen’s lui permet d’entamer son retour de la meilleure manière et de franchir avec succès son premier obstacle dans le tournoi londonien.

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