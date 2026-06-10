L’Argentine, championne du monde en titre, s’est facilement imposée (3-0) contre l’Islande pour son ultime match préparatoire au Mondial-2026, mardi dans l’Alabama, où Leo Messi est entré en jeu et a marqué sur penalty.

Au delà du succès, l’enseignement principal de la rencontre a été le retour de Messi, ovationné par le stade d’Auburn, buteur dès son entrée (2-0, 72e).

Touché au tendon d’Achille il y a plus de deux semaines, le meneur de jeu argentin a joué une vingtaine de minutes. Il a aussi été impliqué sur le troisième but, inscrit par Thiago Almada (3-0, 86e).

Le milieu de Strasbourg Valentin Barco avait ouvert le score en début de rencontre (8e).