Le Sénégal, qualifié pour le Mondial de football, n’a pu faire mieux qu’un résultat nul 0-0 face à l’Arabie saoudite, également qualifiée, en match amical préparatoire, mardi à San Antonio (Texas).

Les Sénégalais, vainqueurs de la dernière Coupe d’Afrique, ont eu peu d’occasions de marquer, mais Krépin Diatta a manqué d’adresse à la réception d’un centre d’El Hadji Malick Diouf (36e) et Ismaïla Sarr a touché la barre transversale sur son centre-tir (73e).

Les Lions de la Teranga auraient même pu encaisser un but si le gardien Edouard Mendy ne s’était pas montré décisif par deux fois (9e, 32e).