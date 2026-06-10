Il y a deux mois, une réunion groupant des représentants du gouvernement tunisien et de la Banque Islamique de développement (BID) s’est tenue à Tunis.

Au menu, la programmation de la coopération bilatérale pour la période 2026-2028, particulièrement en matière de restructuration des entreprises publiques opérant dans trois secteurs : industrie, énergie et énergies renouvelables. Les entreprises ciblées sont : la STEG, la SNCPA, EL FOULADH et la STIR.

Objectif : préserver leur pérennité et améliorer leur rentabilité

Deux mois et demi après la réunion, c’est la SNCPA qui annonce la bonne nouvelle. La BID a accepté de financer une partie de son programme d’investissement. Il s’agit de toute évidence d’une bonne nouvelle en prévision de la rentrée scolaire dans quatre mois de 2026-20027. La SNCPA va devoir disposer des financements requis pour satisfaire les besoins de la rentrée et du marché.

ABS