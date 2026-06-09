En capitalisant sur les incitations fiscales et une offensive produit, le concessionnaire STA propulse la marque chinoise Chery sur le marché automobile tunisien.

Une offensive technologique dictée par le marché et la fiscalité

Le paysage automobile tunisien amorce un virage technologique. La Société Tunisienne d’Automobiles (STA), concessionnaire officiel de la marque Chery en Tunisie, vient de formaliser cette transition en dévoilant sa nouvelle gamme baptisée « Chery Super Hybrid » (CSH). Ce déploiement ne relève pas du hasard : il s’aligne rigoureusement sur les nouvelles attentes du consommateur tunisien tout en tirant profit des avantages fiscaux et douaniers accordés par l’État aux véhicules écoresponsables.

Loin d’être une simple annonce d’intention, cette démarche couronne un calendrier d’introductions ultra-agressif amorcé dès le début de l’année 2026. Après le lancement du Tiggo 2 Pro Max en février, STA a rapidement enchaîné avec les versions hybrides rechargeables des Tiggo 7 et Tiggo 8 en mars et mai, sans oublier l’incursion sur le 100 % électrique en avril via la citadine iE03 (déclinée en configurations 4×2 et 4×4).

Une grille tarifaire offensive et un calendrier de livraison maîtrisé

L’annonce de ce mois de juin repose sur l’élargissement de l’écosystème CSH avec trois nouveautés de dernière génération : les SUV Tiggo 4 et Tiggo 9, ainsi que la berline Arrizo 8. En ouvrant immédiatement les carnets de commandes, la direction commerciale de STA affiche sa confiance et verrouille son calendrier logistique. Le premier lot de véhicules accostera dans les ports tunisiens dès le 25 juin 2026, ouvrant la voie aux premières livraisons clients dès le 15 juillet.

C’est sur le terrain du positionnement tarifaire que le constructeur compte faire la différence. Avec un prix d’appel fixé à 79 900 dinars pour le Tiggo 4. Le cœur de gamme s’établit avec le Tiggo 7 à 88 900 dinars et l’Arrizo 8 à 89 900 dinars, tandis que le grand SUV familial Tiggo 8 franchit la barre des 102 990 dinars (le tarif du Tiggo 9 restant à confirmer).

Service après-vente et maillage régional

Le principal frein à l’adoption des technologies hybrides en Tunisie réside traditionnellement dans la crainte liée à la maintenance et à la décote. Conscient de cet enjeu, STA muscle son infrastructure. Les stocks de composants critiques et de pièces de rechange spécifiques à la gamme CSH sont d’ores et déjà sécurisés sur le territoire national. Plus important encore, les équipes techniques ont validé des certifications dédiées à la manipulation sécurisée des batteries haute tension.

Cette mise à niveau opérationnelle s’accompagne d’une expansion géographique d’envergure. Un pôle de services centralisé ouvrira ses portes à Mnihla au cours de l’été 2026, parallèlement à une étude d’implantation dans les régions de l’intérieur (Gafsa, Tozeur, Jendouba, Béja, entre autres). Adossée à une garantie constructeur de 7 ans ou 200 000 kilomètres, cette stratégie globale semble porter ses fruits : STA enregistre une croissance de plus de 70 %, hissant Chery à la troisième place du marché des véhicules particuliers en Tunisie.