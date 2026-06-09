L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) organise, du 11 au 13 juin au Borj de Hammamet (gouvernorat de Nabeul), une résidence artistique intitulée « Nos textiles… une mémoire numérique vivante ».

Cette manifestation culturelle prend comme modèles d’application la tapisserie murale et le « Klim de Gafsa », d’après l’affiche officielle publiée par l’AMVPPC. L’événement est placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, dans le cadre d’un accord de partenariat conclu avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Direction générale des affaires estudiantines).

Cette résidence de trois jours s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à valoriser le patrimoine culturel immatériel. Le projet ambitionne d’intégrer ce savoir-faire traditionnel dans les circuits de l’économie créative et numérique.

Fondée en 893 comme forteresse défensive, la Citadelle (Le Borj) de Hammamet, qui accueille cet événement, constitue l’un des monuments militaires les plus emblématiques des côtes tunisiennes. Agrandi sous le règne hafside (vers 1463) pour devenir la résidence du gouverneur, le monument a ensuite été remanié aux XVIe et XVIIe siècles pour s’adapter aux armes à feu.

Le monument, placé sous la protection de l’AMVPPC, sert régulièrement de cadre à des événements et manifestations artistiques contemporaines.