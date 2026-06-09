L’Institut français de Tunisie (IFT) organise, dans le cadre des ses activités, la projection-débat autour du film documentaire ” Un chevalier à la Havane “, en présence du réalisateur Serge Sándor, le mercredi 10 juin à 18h à l’Auditorium de l’IFT à la capitale.

Le film documentaire de Serge Sándor porte sur des malades mentaux lors d’une création théâtrale qui a duré 4 mois dans l’Hôpital de Mazorra à la Havane, le plus grand d’Amérique Latine.

Une centaine de patients interprètent la vie du “Chevalier de Paris”, un poète vagabond, qui vécut et mourut dans ce même hôpital et qui devint un personnage mythique à La Havane et pour tous les Cubains, une légende du patrimoine cubain.

Serge Sándor, metteur en scène, auteur, réalisateur a monté de nombreuses pièces en France et à l’étranger, Mexique, Cuba, Portugal, Costa Rica, Suisse, Nicaragua, Turquie…

Il est précurseur du théâtre dans les bars avec un “Carré de dames”. Il s’est distingué dans de nombreuses créations insolites avec des populations marginalisées, en prison, dans les hôpitaux, centres éducatifs… avec des Sans Domicile Fixe (SDF) au Théâtre de Chaillot et avec 200 patients psychiatriques à la Havane lors de la création du “Chevalier de Paris”.

Il a réalisé 3 documentaires, 10 courts-métrages, un long métrage en Bourgogne avec 60 amateurs de tous les âges.

Cette projection-débat aura lieu en entrée libre dans la limite des places disponibles indiquent les organisateurs.