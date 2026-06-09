Dans le gouvernorat de Siliana, près de 17 000 têtes bovines ont été vaccinées contre les maladies infectieuses (fièvre aphteuse et dermatose nodulaire) depuis le début de l’année, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination des animaux contre les maladies infectieuses.

Ce nombre est susceptible d’augmenter pour atteindre 20 000 têtes, en raison de la propagation du deuxième type de fièvre aphteuse à la frontière tunisienne, a indiqué à l’Agence TAP le chef de service de la production animale au CRDA, Abderrazek Mejri.

Il a ajouté que la campagne de vaccination des moutons et des petits ruminants contre la fièvre aphteuse, la variole et la peste des petits ruminants se poursuit par les équipes vétérinaires relevant du Commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En effet, 161 914 têtes ovines ont été jusqu’à présent vaccinées dans la région contre la fièvre aphteuse, 74351 contre la brucellose et 151 têtes de moutons et de chèvres contre la variole et la peste des petits ruminants.

Concernant la rage, le responsable a précisé que les services concernés sont en train de se préparer pour la campagne nationale qui commencera à la fin de l’été en cours.