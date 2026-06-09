Le Commissariat régional de la famille au gouvernorat de Kébili œuvre pour l’aménagement d’un espace de formation et de commercialisation des produits artisanaux au profit de la femme rurale.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie lancée par le ministère de tutelle pour créer des espaces similaires dans les différentes régions du pays.

Cet espace sera géré par une association ou un groupe de femmes et sera composé principalement d’une salle d’exposition et vente, une salle de commercialisation électronique et une salle de formation, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional de la famille, Sami Bakri.

Il offrira aux femmes, en particulier aux artisanes ou aux porteuses de projets, l’opportunité de concrétiser leurs idées sur le terrain, avec un accompagnement accru de l’idée ou du projet et un soutien à sa valeur ajoutée.

La même source a ajouté que cet espace sera installé dans le village artisanal de Talmine, dans la délégation de de Kébili-nord, qui se trouve sur une route touristique important et connaît une dynamique tout au long de l’année, à savoir la route nationale n°16 reliant les gouvernorats de Kébili et de Tozeur, ce qui contribuera à renforcer les revenus des exposantes et à promouvoir l’activité économique et commerciale dans la région.