Brandi par des légendes, convoité par des nations, célébré par des supporters du monde entier – et volé à deux reprises – ce n’est pas un trophée comme les autres. Comme le souligne la

FIFA, le trophée de la Coupe du monde incarne l’apogée de la grandeur sportive.

La première version du trophée de la Coupe du Monde fut révélée en 1930 lorsque la FIFA a organisé le tournoi inaugural sous la houlette du président pionnier de la FIFA, Jules Rimet. Initialement baptisé

“Victoire”, il est ensuite renommé “Trophée Jules Rimet”, en l’honneur de l’homme dont la vision a contribué à donner naissance à la plus célèbre compétition du football mondial.

Conçu par le sculpteur français Abel Lafleur, le trophée représentait Niké, la déesse grecque antique de la victoire, brandissant un calice. Réalisé en argent sterling plaqué or, monté sur une base en lapis-lazuli,

il est rapidement devenu l’une des récompenses les plus emblématiques du sport mondial, l’Uruguay, pays hôte de l’édition 1930, en ayant été le premier récipiendaire.

Au cours de la décade suivante, le Trophée Jules Rimet a fini par devenir bien plus qu’un simple trophée remporté par des équipes comme le Brésil, l’Angleterre et l’Italie. Il s’est transformé en une relique itinérante de l’histoire.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ottorino Barassi, un dirigeant du football italien, a caché le trophée dans une boîte à chaussures sous son lit à Rome pour éviter qu’il ne tombe entre les mains des nazis.

Des années plus tard, quelques mois seulement avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 1966 en Angleterre, ce trésor inestimable du football a été volé lors d’une exposition publique. Dans un dénouement inattendu mais heureux de l’une des aventures hors du terrain les plus célèbres de l’histoire du football, il a finalement été retrouvé par un chien nommé Pickles, enveloppé dans du papier journal, sous une haie de jardin dans le sud de Londres.

Un nouveau trophée qui unit le monde

Le Brésil a obtenu la possession définitive du Trophée Jules Rimet en 1970, après être devenu la première nation à remporter trois fois la Coupe du Monde. Cependant, l’histoire a connu un nouveau rebondissement en 1983, lorsque le trophée a été dérobé au siège de la Confédération brésilienne de

football, à Rio de Janeiro.

Contrairement à l’incident de 1966, aucun chien n’est venu à la rescousse. Le trophée n’a jamais été retrouvé et l’on pense généralement qu’il a été fondu.

A cette époque, la FIFA avait déjà inauguré un nouveau design audacieux pour l’ère moderne de la Coupe du Monde. Créée par l’artiste italien Silvio Gazzaniga, cette version moderne mesure 36 centimètres de haut et est réalisée en or 18 carats. Son design – deux silhouettes humaines soulevant triomphalement la Terre – incarne à merveille l’esprit universel et fédérateur du football.

L’Allemagne de l’Ouest a été la première équipe à remporter ce tout nouveau trophée en 1974, avant d’être détrônée par l’Argentine, pays hôte, quatre ans plus tard. Depuis, le Brésil, l’Allemagne et l’Italie ont

enrichi leur palmarès, tandis que la France et l’Espagne ont remporté le titre pour la première fois par la suite.

Cet été, l’Albiceleste cherchera à rejoindre l’Allemagne et l’Italie au rang des quadruples vainqueurs – un titre de moins que le recordman, le Brésil – puisqu’elle défendra sa couronne acquise en 2022 lors de la très

attendue Coupe du Monde 2026 au Canada, Etats-Unis et Mexique. Quarante-huit équipes vont s’affronter pour remporter ce trophée, plus que jamais dans l’histoire.

Contrairement à son prédécesseur, le trophée moderne de la Coupe du Monde n’est attribué de manière définitive à aucune nation. Les champions reçoivent l’original lors de la cérémonie de remise des prix d’après-match, avant de se voir remettre une réplique plaquée or – le trophée des vainqueurs de la Coupe du Monde – qu’ils peuvent conserver.

Une réplique notable fut donnée à Nelson Mandela avant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud – ce fut la seule fois qu’une personne a reçu une version officielle. Le simple fait de toucher l’original est un privilège rare, réservé à un cercle restreint comprenant des chefs d’Etat, des responsables de la FIFA et d’anciens vainqueurs de la Coupe du Monde.

Aujourd’hui, le trophée de la Coupe du Monde incarne le symbole ultime de la gloire, de l’immortalité et de la fierté dans le monde du football. De Pelé et Diego Maradona, en passant par Zinedine Zidane et Lionel Messi, la vue des capitaines des équipes nationales brandissant ce trophée en or unique vers le ciel nocturne restera à jamais l’une des images les plus emblématiques du sport mondial.