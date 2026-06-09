Une séance de travail consacrée au suivi des projets d’infrastructure de la région de Sousse s’est tenue récemment au siège de la municipalité, sous la présidence du gouverneur de la région, Sofiene Tenfouri.

La réunion a été également l’occasion de présenter le programme fonctionnel du projet d’aménagement et de bitumage des routes prévu pour la période 2026-2027.

Ce programme prévoit la réhabilitation et l’entretien d’environ 54 km de routes, dans l’objectif d’améliorer l’infrastructure routière et la qualité des services fournis aux citoyens.

Le gouverneur a souligné l’importance d’adopter une approche participative dans la fixation des priorités d’intervention en coordination avec les conseils locaux et les différentes parties prenantes afin de répondre aux besoins et attentes des habitants.

Il a également appelé à poursuivre la concertation afin finaliser les différents volets du programme avant de procéder au lancement des études techniques nécessaires à la réalisation des travaux dans les meilleurs délais.

À l’approche de la saison estivale et de la forte demande en eau, le gouverneur en outre mis l’accent sur la nécessité de garantir un approvisionnement régulier en eau potable, appelant à renforcer les interventions préventives en matière de maintenance afin de réduire les pertes d’eau et garantir une utilisation rationnelle de cette ressource vitale.