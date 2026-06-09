Calendrier de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 de football (11 juin-19 juillet) organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (en heure tunisienne) :

– 1re journée :

11/06 (20h00) Mexique – Afrique du Sud (Groupe A) – Stade de Mexico

12/06 (03h00) Corée du Sud – République tchèque (Groupe A) – Stade de Guadalajara

12/06 (20h00) Canada – Bosnie-Herzégovine (Groupe B) – Stade de Toronto

13/06 (02h00) Etats-Unis – Paraguay (Groupe D) – Stade de Los Angeles

13/06 (20h00) Qatar – Suisse (Groupe B) – Stade de la baie de San Francisco

14/06 (23h00) Brésil – Maroc (Groupe C) – Stade de New York/New Jersey

14/06 (02h00) Haïti – Ecosse (Groupe C) – Stade de Boston

14/06 (05h00) Australie – Turquie (Groupe D) – BC Place de Vancouver

14/06 (18h00) Allemagne – Curaçao (Groupe E) – Stade de Houston

14/06 (21h00) Pays-Bas – Japon (Groupe F) – Stade de Dallas

15/06 (00h00) Côte d’Ivoire – Equateur (Groupe E) – Stade de Philadelphie

15/06 (03h00) Suède – Tunisie (Groupe F) – Stade de Monterrey

15/06 (17h00) Espagne – Cap-Vert (Groupe H) – Stade d’Atlanta

15/06 (20h00) Belgique – Egypte (Groupe G) – Stade de Seattle

16/06 (11h00) Arabie saoudite – Uruguay (Groupe H) – Stade de Miami

16/06 (02h00) Iran – Nouvelle-Zélande (Groupe G) – Stade de Los Angeles

16/06 (20h00) France – Sénégal (Groupe I) – Stade de New York/New Jersey

17/06 (23h00) Irak – Norvège (Groupe I) – Stade de Boston

17/06 (02h00) Argentine – Algérie (Groupe J) – Stade de Kansas City

17/06 (05h00) Autriche – Jordanie (Groupe J) – Stade de la baie de San Francisco

17/06 (18h00) Portugal – RD Congo (Groupe K) – Stade de Houston

17/06 (21h00) Angleterre – Croatie (Groupe L) – Stade de Dallas

18/06 (00h00) Ghana – Panama (Groupe L) – Stade de Toronto

18/06 (03h00) Ouzbékistan – Colombie (Groupe K) – Stade de Mexico

– 2e journée :

18/06 (17h00) République tchèque – Afrique du Sud (Groupe A) – Stade d’Atlanta

18/06 (20h00) Suisse – Bosnie (Groupe B) – Stade de Los Angeles

19/06 (23h00) Canada – Qatar (Groupe B) – BC Place de Vancouver

19/06 (02h00) Mexique – Corée du Sud (Groupe A) – Stade de Guadalajara

19/06 (20h00) Etats-Unis – Australie (Groupe D) – Stade de Seattle

20/06 (23h00) Ecosse – Maroc (Groupe C) – Stade de Boston

20/06 (02h00) Brésil – Haïti (Groupe C) – Stade de Philadelphie

20/06 (05h00) Turquie – Paraguay (Groupe D) – Stade de la baie de San Francisco

20/06 (18h00) Pays-Bas – Suède (Groupe F) – Stade de Houston

20/06 (21h00) Allemagne – Côte d’Ivoire (Groupe E) – Stade de Toronto

21/06 (01h00) Equateur – Curaçao (Groupe E) – Stade de Kansas City

21/06 (05h00) Tunisie – Japon (Groupe F) – Stade de Monterrey

21/06 (17h00) Espagne – Arabie saoudite (Groupe H) – Stade d’Atlanta

21/06 (20h00) Belgique – Iran (Groupe G) – Stade de Los Angeles

22/06 (23h00) Uruguay – Cap-Vert (Groupe H) – Stade de Miami

22/06 (02h00) Nouvelle-Zélande – Egypte (Groupe G) – BC Place de Vancouver

22/06 (18h00) Argentine – Autriche (Groupe J) – Stade de Dallas

22/06 (22h00) France – Irak (Groupe I) – Stade de Philadelphie

23/06 (01h00) Norvège – Sénégal (Groupe I) – Stade de New York/New Jersey

23/06 (04h00) Jordanie – Algérie (Groupe J) – Stade de la baie de San Francisco

23/06 (18h00) Portugal – Ouzbékistan (Groupe K) – Stade de Houston

23/06 (21h00) Angleterre – Ghana (Groupe L) – Stade de Boston

24/06 (00h00) Panama – Croatie (Groupe L) – Stade de Toronto

24/06 (03h00) Colombie – RD Congo (Groupe K) – Stade de Guadalajara

– 3e journée :

24/06 (20h00) Suisse – Canada (Groupe B) – BC Place de Vancouver

24/06 (20h00) Bosnie – Qatar (Groupe B) – Stade de Seattle

25/06 (23h00) Ecosse – Brésil (Groupe C) – Stade de Miami

25/06 (23h00) Maroc – Haïti (Groupe C) – Stade d’Atlanta

25/06 (02h00) République tchèque – Mexique (Groupe A) – Stade de Mexico

25/06 (02h00) Afrique du Sud – Corée du Sud (Groupe A) – Stade de Monterrey

25/06 (21h00) Curaçao – Côte d’Ivoire (Groupe E) – Stade de Philadelphie

25/06 (21h00) Equateur – Allemagne (Groupe E) – Stade de New York/New Jersey

26/06 (00h00) Japon – Suède (Groupe F) – Stade de Dallas

26/06 (00h00) Tunisie – Pays-Bas (Groupe F) – Stade de Kansas City

26/06 (03h00) Turquie – Etats-Unis (Groupe D) – Stade de Los Angeles

26/06 (03h00) Paraguay – Australie (Groupe D) – Stade de la baie de San Francisco

26/06 (20h00) Norvège – France (Groupe I) – Stade de Boston

26/06 (20h00) Sénégal – Irak (Groupe I) – Stade de Toronto

27/06 (01h00) Cap-Vert – Arabie saoudite (Groupe H) – Stade de Houston

27/06 (01h00) Uruguay – Espagne (Groupe H) – Stade de Guadalajara

27/06 (04h00) Egypte – Iran (Groupe G) – Stade de Seattle

27/06 (04h00) Nouvelle-Zélande – Belgique (Groupe G) – BC Place de Vancouver

27/06 (22h00) Panama – Angleterre (Groupe L) – Stade de New York/New Jersey

27/06 (22h00) Croatie – Ghana (Groupe L) – Stade de Philadelphie

28/06 (00h30) Colombie – Portugal (Groupe K) – Stade de Miami

28/06 (00h30) RD Congo – Ouzbékistan (Groupe K) – Stade d’Atlanta

28/06 (03h00) Algérie – Autriche (Groupe J) – Stade de Kansas City

28/06 (03h00) Jordanie – Argentine (Groupe J) – Stade de Dallas