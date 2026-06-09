La Commission régionale d’organisation des secours de Bizerte a approuvé, lundi, une série de mesures concrètes en vue d’assurer le bon déroulement de la saison de la récolte et de la collecte des céréales ainsi que de la saison estivale dans l’ensemble des régions du gouvernorat.

Lors d’une réunion périodique tenue, lundi, au siège du gouvernorat, cite un communiqué, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, a souligné que toutes les conditions ont été réunies pour garantir la réussite de la saison de la récolte, dont le coup d’envoi sera donné mardi.

La Commission régionale et ses antennes locales demeurent en session permanente pour intervenir en cas d’urgence, a-t-il assuré, pressant les différentes parties prenantes à œuvrer à la protection de la récolte.

Il a également exhorté au déploiement rapide des équipes mobiles et des centres saisonniers ainsi qu’à la mobilisation des moyens nécessaires en prévision d’éventuels incendies.

Parmi les mesures annoncées en prévision de la saison de moisson, figurent l’entretien des points d’approvisionnement en eau, la création de nouveaux points, le renforcement des dispositifs de surveillance, l’aménagement des pare-feu dans les zones forestières et les exploitations céréalières, ainsi que l’élimination des décharges anarchiques jouxtant les forêts.

Volet préparatifs de la saison estivale, la commission a mis l’accent sur la nécessité de réduire autant que possible les coupures dans les réseaux d’eau potable, d’éclairage public et d’autres services essentiels, et de maintenir une vigilance accrue sur l’ensemble du territoire du gouvernorat.

Ont assisté à cette réunion, des membres de la Commission régionale de l’organisation des secours, des représentants des services administratifs et techniques, les directions de la sûreté nationale, de la garde nationale, terrestre et maritime, de la protection civile et de l’armée nationale.