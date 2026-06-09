A l’occasion de la Coupe du monde 2026, qui débutera le 11 juin, la FIFA vient de dévoiler la plus grande offre d’événements jamais proposée par les villes hôtes pour les supporters afin d’amplifier l’engouement entourant ce Mondial historique, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

“Ces festivités exporteront l’ambiance de la compétition bien au-delà des stades en proposant des retransmissions des matches sur écrans géants, des spectacles musicaux de classe mondiale et des activités adaptées à la culture locale, offrant davantage de possibilités de se retrouver, de faire la fête et de créer des souvenirs inoubliables à l’occasion du plus grand spectacle sur terre”, indique lundi la FIFA dans un communiqué.

La FIFA s’apprête ainsi à organiser la plus grande édition du “FIFA Fan Festival” à ce jour, tant par son ampleur que par sa dimension géographique, puisqu’elle s’étend sur près de 4.000 kilomètres à travers les trois pays hôtes.

“S’érigeant de nouveau en lieu de rendez-vous incontournable de la Coupe du Monde, le FIFA Fan Festival se tiendra dans 13 villes hôtes et incarnera l’âme du football : un lieu où les fans se retrouvent, où les passions se partagent et où le jeu prend véritablement vie”, souligne la FIFA.

En complément de ces sites, divers autres événements destinés aux supporters et supportrices sont programmés à Los Angeles, New York – New Jersey ou encore Philadelphie. Conçues en coopération avec les comités d’organisation locaux, ces manifestations constitueront autant d’occasions supplémentaires de suivre les matches en public dans une ambiance animée.

“Le FIFA Fan Festival est le lieu où le football, le divertissement et la culture locale se rencontrent pour offrir aux supporters une façon vraiment unique de vivre la compétition au-delà des stades”, se réjouit Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde 2026, cité dans le communiqué.

“Ces sites emblématiques rassembleront les amateurs et amatrices du monde entier, tout en mettant en valeur l’esprit unique de chaque ville hôte à travers le football, la musique, la gastronomie,la culture et le partage. Avec les autres rassemblements organisés à travers le continent, cette Coupe du Monde offrira l’expérience supportariale la plus diversifiée, la plus dynamique et la plus grandiose de l’histoire”, a-t-il ajouté.

Les sites du FIFA Fan Festival sont des lieux immersifs de rassemblement qui proposent des concerts et des spectacles en direct avec une programmation exceptionnelle d’artistes à l’affiche, des expériences ludiques interactives sur le thème du football pour les supporters et supportrices de tous âges, des animations innovantes organisées par les sponsors, ainsi que des boutiques FIFA Store proposant des produits dérivés sous licence de la Coupe du Monde 2026.

Pilier de l’expérience supportariale de la Coupe du Monde depuis maintenant 20 ans, le FIFA Fan Festival a déjà accueilli plus de 40 millions de visiteurs venus du monde entier. Pour l’édition 2026, des sites seront installés dans 13 villes hôtes, soit une de plus que lors d’Allemagne 2006 et Brésil 2014.

Fruits de la collaboration entre la FIFA et les comités organisateurs locaux concernés, les différents sites du FIFA Fan Festival procèdent d’une conception unique destinée à mettre en valeur la culture, l’identité et la population locales. Chacun sera spécifiquement adapté à la ville hôte dans laquelle il se trouve, y compris en ce qui concerne les horaires d’ouverture, la capacité d’accueil et la programmation.