L’Espagne a conclu sa préparation à la Coupe du monde 2026 par une victoire face au Pérou (3-1), mardi à Puebla, au Mexique.

Privée de deux de ses principaux atouts offensifs, Lamine Yamal et Nico Williams, restés au camp de base de Chattannoga en raison d’une blessure à la cuisse, la Roja a néanmoins maîtrisé son dernier match amical avant le début du tournoi.

Oyarzabal lance rapidement les Espagnols

Les Espagnols ont pris l’avantage dès les premières minutes de la rencontre. À la 2e minute, Mikel Oyarzabal a ouvert le score grâce à une frappe qui a permis à son équipe de démarrer idéalement la partie.

L’Espagne a poursuivi sa domination au fil de la première période et a doublé la mise à la 32e minute par l’intermédiaire de Pedri.

Avec deux buts d’avance à la pause, la sélection espagnole a confirmé sa maîtrise face à une équipe péruvienne en difficulté pour contenir les offensives adverses.

Un troisième but avant la réaction péruvienne

Au retour des vestiaires, l’Espagne a accentué son avance. Le troisième but est intervenu à la 53e minute à la suite d’un but contre son camp du gardien péruvien.

Le Pérou est toutefois parvenu à réduire l’écart en seconde période grâce à Jairo Velez Cedeno, auteur du seul but de son équipe à la 66e minute.

Malgré cette réaction, les Sud-Américains n’ont pas réussi à relancer totalement le suspense.

Cap sur la Coupe du monde

Cette victoire permet à la Roja d’aborder la Coupe du monde avec confiance après une préparation conclue sur une note positive.

L’Espagne a démontré sa capacité à trouver des solutions offensives malgré l’absence de plusieurs joueurs majeurs. Le succès obtenu à Puebla constitue ainsi un dernier repère avant l’entrée en lice dans la compétition mondiale.

Aucune autre information sur l’état de santé de Lamine Yamal et Nico Williams n’a été communiquée dans le texte fourni.