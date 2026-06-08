À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA a réuni à Miami les 170 officiels chargés de diriger les rencontres de la compétition qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce contingent arbitral, le plus important de l’histoire du Mondial, est composé de 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres assistants vidéo (VAR). Ces officiels, issus des six confédérations et représentant 50 associations membres de la FIFA, ont été sélectionnés au terme d’un processus d’évaluation et de préparation de trois ans à travers les compétitions nationales et internationales.

Réunis dans la ville floridienne pour un stage intensif de dix jours, les arbitres assistants vidéo rejoindront ensuite le Centre international de diffusion (IBC) de Dallas. Miami restera toutefois le camp de base de l’ensemble des autres officiels tout au long du tournoi.

Lors d’une visite au centre d’entraînement, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué le parcours et l’engagement des arbitres retenus pour cette édition historique du Mondial.

« Ce sont les meilleurs arbitres du monde. Ils se sont préparés pendant des années pour être au rendez-vous de la plus grande Coupe du monde jamais organisée », a-t-il déclaré.

Pour rendre hommage à leur ville d’accueil, les membres de la « Team One » porteront une tenue d’entraînement de couleur rose flamant, inspirée de l’identité visuelle de Miami, connue pour son architecture Art déco et ses célèbres couchers de soleil. Selon Pierluigi Collina, cette initiative vise à remercier la ville pour son accueil et son rôle central dans l’organisation du tournoi.

La FIFA a rappelé que Miami abrite non seulement son siège régional et celui du Mondial 2026, mais également le quartier général de l’équipe arbitrale.

La Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin avec l’affiche entre Mexique et Afrique du Sud. Avec 104 matches programmés dans 16 villes hôtes réparties sur trois pays, cette édition s’annonce comme la plus vaste de l’histoire de la compétition.