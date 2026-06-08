Les travaux de réaménagement du parc Ibn Al Jazzar démarreront prochainement afin de réhabiliter cet espace de détente et de loisirs, d’en améliorer l’aménagement paysager et d’optimiser les conditions d’accueil des visiteurs.

Selon les informations publiées par la municipalité de Sousse sur sa page officielle Facebook, ce projet s’inscrit dans une démarche globale de modernisation des espaces publics et d’amélioration de la qualité de vie urbaine.

La municipalité a précisé que les opérations de taille et d’entretien réalisées récemment au sein du parc s’inscrivaient dans le cadre des préparatifs nécessaires au lancement des travaux d’aménagement et à la réhabilitation de cet espace.

Par ailleurs, les services municipaux sont intervenus dimanche au niveau de l’oued Nouar afin d’éliminer une décharge anarchique et de débarrasser le site des déchets accumulés, notamment les gravats et résidus de construction.

Cette opération s’inscrit dans le programme permanent de la municipalité visant à protéger les oueds et les cours d’eau, à préserver l’environnement et la santé publique, ainsi qu’à lutter contre le phénomène des dépôts sauvages de déchets.

Les citoyens ont été appelés à contribuer à la préservation de la propreté de leur environnement et à éviter l’abandon anarchique des déchets.