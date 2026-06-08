Fiches techniques des équipes du groupe F de la Coupe du Monde 2026 de football, prévu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique:

TUNISIE :

. Date de création de la Fédération Tunisienne de Football : 1957

. Palmarès continental : Champion d’Afrique 2004 et vice champion d’Afrique en 1965 et 1996

. Participations à la Coupe du Monde : 6 participations sans se qualifier pour le deuxième tour : en 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022.

. Bilan des matches disputés en Coupes du Monde : 18 matches joués (3 victoires, 5 matches nuls, 10 défaites), 14 buts marqués et 26 encaissés.

. Entraîneur: Sabri Lamouchi (51 ans), depuis janvier 2026.

. Liste des joueurs retenus :

– Gardiens : Aymen Dahmène (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain)

– Défenseurs : Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir), Yan Valery (Young Boys), Mouataz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice)

– Milieux : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Mohamed Haj Mahmoud (Lugano FC), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Rani Khedhira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (SC Braga)

– Attaquants : Khalil Ayari (Paris-SG), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (Hanovre 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sébastien Tounekti (Celtic Glasgow)

Capitaine : Ellyes Skhiri (31 ans), milieu de terrain de l’Eintracht Francfort

Surnom de la sélection : les Aigles de Carthage

Classement FIFA actuel : 46e.

PAYS-BAS :

Date de création de la Fédération néerlande de Football : 1889

Palmarès continental : Champion d’Europe 1988

Participations à la Coupe du Monde : 11 participations : en 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022

Bilan des matches disputés en Coupes du Monde : 55 matches joués (30 victoires, 14 matches nuls, 11 défaites), 96 buts marqués et 52 encaissés.

Meilleur résultat en Coupes du monde : 2e en 1974 en Allemagne, en 1978 en Argentine et en 2010 en Afrique du Sud

Entraîneur: Ronald Coeman (63 ans), depuis janvier 2023.

Liste des joueurs retenus :

– Gardiens : Mark Flekken (Leverkusen), Bart Verbruggen (Brighton) et Robin Roefs (Sunderland).

– Défenseurs : Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter Milan), Micky van de Ven (Tottenham), Jurrien Timber (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) et Jan Paul van Hecke (Brighton).

– Milieux : Frenkie de Jong (FC Barcelone), Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Mats Wieffer (Brighton), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille).

Attaquants : Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (AS Rome), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Brian Brobbey (Sunderland), Crysencio Summerville (West Ham) et Wout Weghorst (Ajax).

Capitaine : Virgil van Dijk , défenseur de Liverpool (Angleterre)

Surnom de la sélection : les Moulins

Classement FIFA actuel : 8e.

JAPON :

. Date de création de la Fédération japonaise de Football : 1921

. Palmarès continental : 4 fois Champion d’Asie : en 1992, 2000, 2004, 2011 et vice-champion d’Asie en 2019

. Participations à la Coupe du Monde : 7 participations : en 1998, 2002, 2006,, 2010, 2014, 2018, 2022.

. Bilan des matches disputés en Coupes du Monde : 25 maches joués (7 victoires, 6 matches nuls, 12 défaites), 25 buts marqués et 33 encaissés.

. Meilleur résultat en Coupes du monde : 4 qualifications eb huitièmes de finale en 2002 au Japon, en 2010 en Afrique du Sud, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar.

. Entraîneur: Hajime Moriyasu (57 ans), depuis août 2018.

. Liste des joueurs retenus :

– Gardiens : Yuki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuki (Parme)

– Défenseurs : Kō Itakura (Ajax, Pays-Bas), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Brême), Junosuke Suzuki (FC Copenhague), Shogo Taniguchi (Saint-Trond), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

– Milieux : Ritsu Doan (Eintracht Francfort), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Keito Nakamura (Stade de Reims), Kaishu Sano (Mayence), Ao Tanaka (Leeds).

– Attaquants : Keisuke Goto (Saint-Trond, Belgique), Daizen Maeda (Celtic, Écosse), Koki Ogawa (NEC Nimègue), Kento Shiogai (VFL Wolfsburg), Ito Suzuki (Fribourg), Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam).

. Capitaine : Yuto Nagatomo (39 ans), arrière gauche du FC Tokyo (Japon).

. Surnom de la sélection : les Samuraï Bleus

. Classement FIFA : 18e

SUEDE :

. Date de création de la Fédération suédoise de Football : 1904

. Participations à la Coupe du Monde : 12 participations : en 1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006 et 2018.

. Bilan des matches disputés en Coupes du Monde : 51 matches joués (19 victoires, 13 matches nuls, 19 défaites), 80 buts marqués et 73 encaissés.

. Meilleur résultat en Coupes du monde : finaliste en 1958 en Suède, et 2e 1950 au Brésil et en 1994 aux Etats-Unis.

. Entraîneur: Graham Potter, anglais (51 ans), depuis octobre 2025.

. Liste des joueurs retenus :

– Gardiens : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

– Défenseurs : Hjalmar Ekdal (Burnley FC), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergame), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Daniel Svensson (Dortmund), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Elliot Stroud (Mjällby AIF)

– Milieux : Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Paphos FC), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

– Attaquants : Taha Ali (Malmö FF), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaff Nilsson (Club Bruges), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).

. Capitaine : Victor Nilsson Lindelöf (31 ans), défenseur d’Aston Villa (Angleterre).

. Surnom de la sélection : Les Vikings, ou les Jaune et Bleu.

. Classement FIFA : 38e.