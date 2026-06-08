L’association chinoise d’amitié avec les pays étrangers a annoncé l’ouverture des candidatures pour la participation à l’exposition de peinture des jeunes chinois et africains intitulée “le monde en couleurs 2026” et à la Biennale de Pékin des arts pour les jeunes “Aspirations des jeunes”, qui se tiendront dans le cadre de l’année d’échange culturel entre la Chine et les pays africains, dont notamment la Tunisie, dans le but de promouvoir l’échange culturel et artistique entre les jeunes et de renforcer les liens d’amitié et de coopération commune.

Les deux manifestations sont placées sous le thème “Construire un rêve commun de modernisation sino-africaine”, illustrant les valeurs d’amitié historique, d’échange culturel et de développement durable entre la Chine et les pays africains.

Cette initiative cible les jeunes âgés de 7 à 45 ans, répartis en trois catégories : les enfants (de 7 à 12 ans), les adolescents (de 13 à 18 ans) et les jeunes (de 19 à 45 ans).

Elle permettra la participation dans divers domaines des arts visuels dont notamment, la peinture à l’huile, la peinture chinoise traditionnelle, la sculpture, la photographie et les arts numériques.

Les organisateurs ont fixé le 5 juillet 2026 comme date limite pour la soumission des candidatures et les travaux de jury sont prévus pour le même mois.

La cérémonie de remise des prix et l’exposition artistique auront lieu à la mi-août 2026 à la capitale chinoise Pékin.

Les organisateurs ont appelé les participants à présenter des œuvres d’art qui reflètent l’esprit de coopération sino-africaine et les spécificités des parcours de développement et de partenariat entre les deux parties.

Les œuvres primées seront exposées sur la place du monument du Millénaire à Pékin, en présence des lauréats, des organisateurs et de plusieurs ambassadeurs, artistes et représentants des médias locaux et internationaux.

Les lauréats dans les différentes catégories d’âge recevront des prix (premier, deuxième et troisième prix) et des tableaux d’honneur électroniques. Des prix spéciaux seront également remis aux établissements éducatifs, aux associations et aux organisations qui ont contribué à la participation des jeunes à cette manifestation culturelle internationale.

Les œuvres primées seront présentées sur plusieurs plateformes numériques et médiatiques chinoises, pour atteindre un large public en Chine et à l’étranger.

Les jeunes tunisiens souhaitant participer à cette manifestation doivent contacter le comité d’organisation par e-mail à l’adresse suivante bjyouthart@bjyouthart.org, selon un communiqué publié par l’association chinoise d’amitié avec les pays étrangers, dont une copie est parvenue à l’agence TAP.