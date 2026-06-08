La 60e édition de la Foire internationale de Sfax se déroulera du 9 au 23 juin 2026 au Palais des Expositions de Sfax. Placée sous le slogan « 60 ans d’excellence, 60 ans de confiance et 60 ans de rayonnement et de développement », cette édition anniversaire s’annonce comme un rendez-vous économique et commercial majeur pour la région et l’ensemble de la Tunisie.

L’événement de cette année mise sur une formule hybride alliant commerce et divertissement familial. Selon un communiqué de l’Association des Expositions et des Congrès Internationaux de Sfax, l’organisateur de la manifestation, le public aura accès à une offre commerciale diversifiée adaptée à tous les âges, ainsi qu’à des espaces de jeux pour enfants, des animations et des soirées familiales nocturnes.

Pour les organisateurs, cette 60e édition revêt une importance hautement symbolique. Elle vient consacrer six décennies de contribution de la foire en tant que moteur de l’activité économique régionale. Les responsables tablent d’ailleurs sur une affluence remarquable, tant au niveau des exposants que des visiteurs, pour confirmer la dynamique de renouveau de cet événement.