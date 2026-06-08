La 57ème édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA 2026) se tiendra du 22 au 27 juin courant au Palais des Expositions (SAFEX) des Pins Maritimes à Alger, a annoncé la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Ouest (CCINO) qui invite les entreprises et acteurs économiques de la région à y prendre part.

Considérée comme l’une des plus grandes manifestations économiques et commerciales en Algérie et à l’échelle africaine, cette édition vise à nouer des partenariats stratégiques, à organiser des rencontres d’affaires (B2B) et à explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de coopération commerciale.

Selon une publication de la CCINO sur ses réseaux sociaux, l’organisation de cet événement s’inscrit dans le cadre du soutien aux entreprises tunisiennes et de leur accompagnement pour s’ouvrir sur les marchés extérieurs, en particulier le marché algérien.

Chaque année, cette foire majeure rassemble des centaines d’entreprises locales et internationales issues de divers secteurs d’activité. La Chambre du Nord-Ouest y participe d’ailleurs de manière régulière afin de consolider la présence économique tunisienne dans la région.