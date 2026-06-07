La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, dimanche, la prolongation du contrat du sélectionneur de l’équipe nationale, Vladimir Petkovic, jusqu’au 31 juillet 2028. Cette décision intervient après plus de deux années marquées par des résultats positifs à la tête des Verts.

La FAF a également confirmé la prolongation des contrats des membres du staff technique qui accompagnent le technicien suisse. Sont concernés David Morandi, entraîneur adjoint, Guido Nanni, entraîneur des gardiens, ainsi que Paolo Rongoni, préparateur physique.

Un bilan favorable depuis sa nomination

Nommé sélectionneur de l’Algérie le 29 février 2024, Vladimir Petkovic a enregistré des résultats encourageants depuis son arrivée. En 28 rencontres disputées sous sa direction, la sélection algérienne a remporté 21 victoires, concédé quatre matchs nuls et subi seulement trois défaites.

Au total, les Verts ont inscrit 67 buts et en ont encaissé 22. Ces statistiques traduisent une dynamique positive qui a permis à l’équipe nationale de retrouver de la stabilité après plusieurs années marquées par des résultats irréguliers.

Retour au Mondial et progression continentale

Sous la conduite du technicien suisse, l’Algérie a validé sa qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Cette performance met fin à deux absences consécutives lors des éditions 2018 et 2022.

La sélection algérienne a également retrouvé une place plus conforme à ses ambitions sur la scène africaine. Lors de la Coupe d’Afrique des nations, elle a atteint les quarts de finale après avoir été éliminée dès le premier tour lors des éditions 2021 et 2023.

Une remontée au classement FIFA

Les progrès enregistrés par l’équipe nationale se reflètent également dans le classement mondial de la FIFA.

Lorsque Vladimir Petkovic a pris ses fonctions, l’Algérie occupait la 43e place mondiale et le 7e rang africain. Aujourd’hui, les Verts figurent au 28e rang mondial et à la 4e place continentale.

Avec cette prolongation jusqu’en 2028, la FAF affiche sa volonté de poursuivre le travail engagé par le sélectionneur suisse et son staff technique dans la continuité des résultats obtenus depuis 2024.