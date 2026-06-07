Le Conseil d’Administration de la MAE Assurances annonce la nomination de M. Hatem Amira en qualité de directeur général de la mutuelle, à compter du 1er juin 2026. Il succède à M. Lassaad Zarrouk, qui assurait cette fonction depuis 2017.

Cette nomination s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement de la MAE Assurances et accompagne les ambitions de la mutuelle en matière de croissance, d’innovation et de qualité de service au bénéfice de ses adhérents.

Professionnel reconnu du secteur de l’assurance, M. Hatem Amira dispose d’une expérience de plus de trente ans dans les domaines de l’assurance, du management et de la gouvernance. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’écosystème assurantiel tunisien.

Avant de rejoindre la MAE Assurances, il a exercé les fonctions de Directeur Général du Bureau Unifié Automobile Tunisien. En 2020, il a été nommé Directeur Général de la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA), où il a contribué aux initiatives de développement et de modernisation du secteur. Son action a également participé au renforcement du rayonnement de l’assurance tunisienne.

À la tête de la MAE Assurances, M. Hatem Amira aura pour mission de poursuivre la dynamique engagée par la mutuelle, de renforcer sa compétitivité et d’accompagner la mise en œuvre de ses orientations stratégiques. Il veillera notamment à soutenir la transformation de l’entreprise, à consolider la proximité avec les adhérents et à favoriser la création de valeur durable.

À travers cette nomination, la MAE Assurances réaffirme sa volonté de consolider sa position parmi les acteurs de référence de l’assurance mutualiste en Tunisie et de poursuivre son développement dans un environnement en constante évolution.

Le Conseil d’Administration adresse également ses remerciements à M. Lassaad Zarrouk pour son engagement et sa contribution au développement de la MAE Assurances tout au long de son mandat à la direction générale.