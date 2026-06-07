La sélection tunisienne de football a disputé six phases finales de Coupe du monde : 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022. Elle n’a jamais atteint le deuxième tour.

Au total, la Tunisie a joué 18 matchs dans la compétition. Le bilan fait état de 3 victoires, 5 matchs nuls et 10 défaites.

Les “Aigles de Carthage” ont inscrit 14 buts et en ont encaissé 26.

Une empreinte collective de 91 joueurs

Depuis 1978, 91 joueurs tunisiens ont participé à une Coupe du monde.

Parmi les éléments les plus utilisés figure Riadh Bouazizi, avec 641 minutes jouées sur trois éditions (1998, 2002, 2006). Il devance Kais Ghodhbane (8 matchs, 421 minutes).

Hatem Trabelsi a disputé 7 rencontres pour 619 minutes. Ali Boumnijel compte 6 matchs et 540 minutes, tandis que Zied Jaziri totalise 482 minutes.

À l’opposé, Bassem Srarfi détient le record de la plus faible durée de jeu avec une minute disputée en 2018.

Buts, records et générations marquantes

Wahbi Khazri est le meilleur buteur tunisien en Coupe du monde avec 3 buts, inscrits en 2018 et 2022. Il est le seul à avoir marqué dans deux éditions différentes.

Ali Boumnijel est le joueur le plus âgé à avoir joué un match mondial avec la Tunisie (40 ans et 71 jours en 2006).

Yassine Chikhaoui est le plus jeune à avoir participé (19 ans et 265 jours en 2006).

Capitaines et encadrement technique

Neuf joueurs ont porté le brassard de capitaine en Coupe du monde. Parmi eux, Témime Lahzami en 1978, Sami Trabelsi et Chokri El Ouaer en 1998, Khaled Badra et Adel Sellimi en 2002, Riadh Bouazizi en 2006, ainsi que Wahbi Khazri et Youssef Msakni en 2018 et 2022.

Sept entraîneurs se sont succédé, dont cinq Tunisiens (Abdelmajid Chatteli, Ali Selmi, Ammar Souayah, Nabil Maaloul, Jalel Kadri) et deux étrangers (Henri Kasperczak, Roger Lemerre).

Un repère historique

Enfin, Fakhreddine Ben Youssef a marqué un but symbolique en Coupe du monde : le 2500e de l’histoire du tournoi, lors du match face au Panama en 2018.