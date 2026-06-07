Les Tunisiens Ayoub Ayed et Nader Ghandri ont été sacrés champions de Libye avec Al-Swehly au terme de la saison 2025-2026.

Le club libyen a remporté la finale du championnat face à Al-Nasr lors d’une rencontre disputée samedi soir au Stade international du Caire, en Égypte.

Après un match conclu sur un score de parité (1-1), Al-Swehly s’est imposé aux tirs au but (4-3) pour décrocher le premier titre de champion de son histoire.

Ayoub Ayed ouvre la voie

La finale est longtemps restée indécise avant qu’Ayoub Ayed ne débloque la situation.

Le joueur tunisien a ouvert le score à la 68e minute en transformant un penalty pour donner l’avantage à Al-Swehly.

Alors que le club semblait se diriger vers le titre, Al-Nasr a finalement égalisé dans les derniers instants de la rencontre. Yahya Zleitni a lui aussi converti un penalty à la 90e minute pour remettre les deux équipes à égalité.

Le temps réglementaire s’est ainsi achevé sur le score de 1-1.

Une séance de tirs au but décisive

Comme aucun vainqueur n’a pu être désigné à l’issue du temps réglementaire, le titre s’est joué lors de la séance des tirs au but.

Al-Swehly a fait preuve de sang-froid pour l’emporter 4 tirs au but à 3 et décrocher le championnat.

Cette victoire permet au club de remporter le premier sacre national de son histoire.

Une qualification pour la Ligue des champions de la CAF

Grâce à ce titre, Al-Swehly valide également son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF.

Malgré ce nouveau champion, Al-Ittihad Tripoli reste le club le plus titré du championnat libyen avec 18 sacres.

Pour Ayoub Ayed et Nader Ghandri, ce titre vient récompenser leur saison sous les couleurs d’Al-Swehly et leur permet d’inscrire leur nom dans l’histoire du club.