L’Argentine a remporté son premier match de préparation à la Coupe du monde 2026 en battant le Honduras (2-0), samedi à College Station, au Texas.

Championne du monde en titre, l’Albiceleste a maîtrisé la rencontre et s’est imposée grâce à deux actions impliquant Lautaro Martinez, buteur puis passeur décisif.

Cette victoire intervient à quelques jours du début du Mondial 2026, que les Argentins entameront le 16 juin face à l’Algérie.

Lautaro Martinez décisif

Sous les yeux de Lionel Messi, toujours en phase de récupération après une douleur au tendon d’Achille gauche contractée avec l’Inter Miami il y a deux semaines, l’Argentine a ouvert le score avant la pause.

Lautaro Martinez a transformé un penalty à la 37e minute pour donner l’avantage à son équipe.

L’attaquant de l’Inter Milan s’est ensuite illustré une nouvelle fois au retour des vestiaires. À la 54e minute, sa talonnade dans la surface a permis à Giuliano Simeone de conclure l’action et d’inscrire le deuxième but argentin.

Avec cette réalisation, l’Albiceleste a définitivement pris le contrôle du match.

Messi poursuit sa récupération

Présent en tribunes, Lionel Messi n’a pas participé à la rencontre. Le capitaine argentin poursuit sa récupération après la gêne ressentie au tendon d’Achille gauche.

Le texte ne précise pas sa disponibilité pour les prochains rendez-vous de la sélection argentine. [à vérifier]

L’absence de la star argentine n’a toutefois pas empêché les champions du monde de s’imposer face au Honduras.

Dernier test contre l’Islande avant l’Algérie

L’Argentine disputera un second et dernier match amical face à l’Islande, mardi à Auburn, dans l’État de l’Alabama.

Cette rencontre constituera l’ultime répétition générale avant l’entrée en lice de l’Albiceleste en Coupe du monde.

Les hommes de Lionel Scaloni débuteront leur campagne mondiale le 16 juin à Kansas City contre l’Algérie.