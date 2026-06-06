La Liste de Karim Hellali a remporté le suffrage aux élections de la Fédération tunisienne de handball pour le mandat 2026-2030, à l’occasion de l’Assemblée générale élective organisée ce samedi, à Hammamet.

La liste Hellali a obtenu 87 voix sur 122 possibles, devançant largement l’autre candidat en lice, Kamel Senoussi (35 voix) contre un vote annulé.

Voici la composition de la liste de Karim Hellali:

Karim Helali (président), Leïla Zarraa (vice-présidente), ainsi que de Adnane Aouiyane, Zied Nattat, Sami Hamrouni, Mariem Aloulou, Hanaa Guennaoui, Haythem Souissi, Maher Othmane, Hazem Mansouri, Aymen Gabsi, Ahmed Mabrouk, Lotfi Mokni, Helmi Dridi, Hela Ajimi et Mohamed Ali Zayani (membres).