Le défenseur international argentin, Leonardo Balerdi, qui a contracté une blessure musculaire au mollet de sa jambe droite, a renoncé à sa participation à la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), a annoncé la Fédération argentine de football, samedi sur ses réseaux sociaux.

“Le défenseur Leonardo Balerdi s’est blessé au mollet de sa jambe droite et ne pourra pas faire partie de l’équipe qui disputera la Coupe du monde”, précise le communiqué.

Le défenseur de l’Olympique de Marseille (27 ans) devait participer pour la première fois au Mondial. Régulièrement titulaire en équipe nationale depuis deux ans, Balerdi est contraint de déclarer forfait pour ce Mondial.

Il s’est blessé lors d’une séance d’entraînement organisée au Texas, à la veille du dernier match de préparation de l’Albiceleste face au Honduras.

L’Albiceleste, tenante du titre, évoluera dans le groupe J avec l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie. L’Argentine entamera la défense de son titre face à l’Algérie, le 17 juin au stade Arrowhead à Kansas City.