La Russe Mirra Andreeva, tête de série N.8, a remporté samedi le premier titre du Grand Chelem de sa carrière en dominant la Polonaise Maja Chwalinska en 6-3, 6-2, en finale de Roland-Garros à Paris.

A seulement 19 ans, Andreeva a confirmé son statut de nouvelle étoile du tennis féminin mondial en livrant une prestation pleine de maîtrise sur le court Philippe-Chatrier. Solide au service, agressive en retour et très régulière dans les échanges du fond du court, la Russe n’a laissé que peu d’espoirs à son adversaire.

Face à la révélation du tournoi parisien, issue des qualifications, Andreeva a rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à la qualité de ses frappes et à sa capacité à dicter le jeu. Plus précise dans les moments importants, elle s’est adjugée la première manche en 6-3 avant d’accentuer encore sa domination dans le second set.

La deuxième manche a confirmé l’ascendant de la jeune Russe, qui a multiplié les coups gagnants et poussé la Polonaise à la faute pour conclure la rencontre en deux sets et soulever la Coupe Suzanne-Lenglen pour la première fois de sa carrière.

Entraînée depuis 2024 par l’ancienne N.2 mondiale espagnole Conchita Martínez, championne de Wimbledon en 1994 et finaliste de Roland-Garros en 2000, Andreeva boucle ainsi une quinzaine palpitante et devint l’une des plus jeunes championnes de Roland-Garros de ces dernières décennies et l’une des plus jeunes finalistes en Grand Chelem.

De son côté, Chwalinska achève un parcours exceptionnel à Paris. Classée 114è mondiale au début du tournoi, la Polonaise de 24 ans est devenue la première joueuse issue des qualifications à atteindre la finale de Roland-Garros et seulement la deuxième qualifiée de l’ère moderne à se hisser en finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Avant de s’incliner en finale, Chwalinska avait notamment éliminé en demi-finales la Russe Diana Shnaider, tombeuse auparavant de la N.1 mondiale Aryna Sabalenka en quarts de finale, l’un des plus grands exploits de cette édition 2026.

Grâce à ce premier sacre majeur, Andreeva confirme son ascension parmi les nouvelles références du circuit féminin. Elle succède au palmarès des Internationaux de France à l’Américaine Coco Gauff, vainqueur en 2025.