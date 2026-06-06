La sélection tunisienne de football a essuyé une lourde défaite devant son homologue Belge (3-0) dans un match amical, disputé samedi, au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Les buts belges ont été signés, respectivement, Leandro Trossard (28e), Charles De Ketelaere (53e), Kevin De Bruyne (65e), Dodi Lukebakio (85e) et Nicolas Raskin (87e).

Le match a, également, été marqué par l’expulsion d’Ismail Gharbi du côté tunisien dès la 62e pour somme de deux avertissements.

Il s’agissait, rappelle-t-on, du dernier test pour les Aigles de Carthage avant le mondial 2026 (11 juin-18 juillet).

Les protégés de Sabri Lamouchi entameront leur parcours dans ce Mondial par une confrontation face à la Suède le 15 juin à 3h du matin au stade BBVA de Monterrey au Mexique. La deuxième journée les opposera au Japon le 21 juin à 5h du matin sur la même enceinte, avant de conclure la phase de groupes face aux Pays-Bas le 26 du même mois à minuit au stade Arrowhead de Kansas City aux États-Unis.