Coup dur pour la sélection allemande

La Germany national football team doit composer avec un changement de dernière minute. Le jeune milieu offensif Lennart Karl est forfait pour la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet) en raison d’une blessure à la cuisse gauche contractée à l’entraînement vendredi.

La Fédération allemande de football (DFB) a confirmé l’information sur ses réseaux sociaux, évoquant une déchirure musculaire. Le joueur quitte donc le groupe et ne participera pas au tournoi nord-américain.

Une blessure survenue à l’entraînement

Dans son communiqué, la DFB précise que « Lenny s’est déchiré un faisceau musculaire aujourd’hui lors du dernier entraînement et est forfait en raison de cette blessure ». Le message, publié sur Instagram, s’accompagne d’un soutien au joueur : « Bon rétablissement, on pense à toi ».

Cette blessure intervient alors que Lennart Karl vivait une ascension rapide avec la sélection et son club.

Une révélation du Bayern Munich stoppée net

Révélation de la saison avec le FC Bayern Munich, Karl s’était imposé dans la rotation du champion d’Allemagne en titre. Il avait connu sa première sélection en mars, avant de décrocher une première titularisation lors du match amical contre la Finlande (4-0), dimanche à Mayence. Lors de cette rencontre, il s’était illustré avec une passe décisive.

Son forfait prive donc la Mannschaft d’un jeune joueur en pleine progression, récemment intégré dans le projet international.

Assan Ouédraogo appelé par Julian Nagelsmann

Pour remplacer Karl, le sélectionneur Julian Nagelsmann a fait appel à Assan Ouédraogo. Le milieu offensif du RB Leipzig, âgé de 20 ans, rejoint ainsi le groupe pour la préparation du Mondial.

Ouédraogo compte une seule sélection avec l’Allemagne, obtenue en novembre dernier face à la Slovaquie. Il y avait marqué son premier but lors d’une victoire 6-0, synonyme de qualification pour la phase finale du tournoi.

Un retour progressif après une longue absence

Le parcours récent d’Ouédraogo a été marqué par un arrêt prolongé. Touché au genou gauche après sa première sélection, il avait été éloigné des terrains jusqu’à la fin du mois de mars. Son retour progressif lui permet désormais de retrouver la sélection nationale dans un contexte de préparation mondiale.

Dernier test avant le Mondial

La Mannschaft dispute son dernier match de préparation samedi à Chicago face aux États-Unis. Le coup d’envoi est prévu à 14h30 locales (19h30 en Tunisie). Cette rencontre clôturera la préparation allemande avant son entrée dans la compétition.