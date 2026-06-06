Sassuolo met fin à la collaboration

Fabio Grosso n’est plus l’entraîneur de Sassuolo. Le club d’Émilie-Romagne a officialisé, vendredi, la fin de sa collaboration avec le technicien italien et son staff. L’ancien international, champion du monde 2006, avait pris ses fonctions en juillet 2024. Il avait pour mission de faire remonter le club en Serie A, après une relégation en Serie B. Objectif atteint dès sa première saison, avec un retour dans l’élite, avant une 11e place en championnat lors de l’exercice suivant.

Une séparation actée d’un commun accord

Sassuolo a précisé être parvenu à un accord pour mettre fin aux contrats de Fabio Grosso et de son staff technique. Le club n’a pas détaillé les raisons de cette décision. Dans son communiqué, la direction évoque simplement une séparation actée entre les deux parties, après une période marquée par la remontée en Serie A et le maintien du club dans la première moitié de tableau.

La Fiorentina en ligne de mire

Selon la presse italienne, Fabio Grosso est désormais pressenti pour prendre la direction de la Fiorentina. Le club toscan sort d’une saison 2025-26 difficile, marquée par des changements sur le banc avec Stefano Pioli puis Paolo Vanoli. La Fiorentina a finalement assuré son maintien à la 15e place, après avoir été lanterne rouge en début de saison sans victoire. Vendredi soir, le club a annoncé la fin de sa collaboration avec Paolo Vanoli et son staff, remerciés pour leur mission de sauvetage.

Un parcours contrasté, de Sassuolo à Lyon

Pour Fabio Grosso, une arrivée à la Fiorentina représenterait une première à la tête d’un club considéré comme un poids lourd du championnat italien. Son passage à l’Olympique lyonnais en 2023 reste sa seule expérience dans un grand club européen. Il n’y était resté que trois mois, entre septembre et novembre, avec sept matchs dirigés pour une seule victoire. Son passage avait aussi été marqué par un incident avant un match OM-OL au stade Vélodrome, où le bus lyonnais avait été pris pour cible, le blessant au visage et entraînant l’annulation de la rencontre.

Un mercato des bancs agité en Serie A

Cette évolution s’inscrit dans un été marqué par de nombreux changements d’entraîneurs en Italie. Plusieurs clubs de Serie A, dont Bologne, Naples, l’AC Milan et la Lazio Rome, ont déjà changé ou prévoient de changer de coach. L’Atalanta Bergame pourrait également s’inscrire dans ce mouvement, illustrant une intersaison particulièrement instable sur les bancs italiens.