La Tunisie a décidé de prolonger d’une année supplémentaire le déploiement de son unité militaire de transport aérien en République centrafricaine sous le drapeau des Nations Unies, selon le décret n°89 de l’année 2026 publié vendredi au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Le texte prévoit la poursuite de la mission de cette unité à partir du 1er juillet 2026 dans le cadre du soutien apporté à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Composée de 75 militaires, l’unité avait été déployée en vertu du décret n°2024-440 du 18 juillet 2024 pour une durée initiale d’un an, renouvelable une fois.

Elle est chargée d’assurer des missions de transport aérien de personnels et de matériels au profit de la MINUSCA, dans le cadre du mandat confié à la mission onusienne en République centrafricaine.