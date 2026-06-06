Le casque bleu tunisien, caporal-chef Seideddine Hamrita, décédé le 11 février 2025 en République Centrafricaine dans le cadre de l’exercice de sa mission de maintien de la paix au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), a reçu, vendredi, à New York, à titre posthume, la médaille “Dag Hammarskjöld”.

Cette médaille a été remise par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU, Nabil Ammar. Créée en décembre 2000, la médaille “Dag Hammarskjöld” est décernée à titre posthume aux hommes et femmes qui ont perdu la vie au service d’une opération de maintien de la paixsous le contrôle opérationnel et l’autorité des Nations Unies.

Le caporal-chef Seifeddine Hamrita exerçait dans le cadre de la force d’intervention rapide du contingent tunisien sous l’égide des Nations Unies (Minusca) et dont l’une de ses patrouilles a été attaquée par des éléments armés dans la région de Ndélé, près de la frontière avec le Tchad, selon un communiqué publié sur la page officielle de la mission permanente de la Tunisie aux Nations Unies.

Lors de la cérémonie, le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, a condamné l’assassinat du casque bleu tunisien, relevant que les attaques visant les forces de maintien de la paix constituent des crime de guerre.

A noter que l’unité d’intervention rapide tunisienne s’est déployée pour la première fois en République Centrafricaine en juin 2021. Son rôle consiste à soutenir les forces de maintien de la paix de l’ONU et à intervenir pour protéger les civils contre les groupes armés en plus d’assurer la sécurité de la zone de déploiement et de faciliter l’acheminement des aides humanitaires. La mission de cette unité a pris fin en avril 2026.

En mars 2026, le déploiement d’un bataillon d’infanterie légère de 450 militaires tunisiens en République centrafricaine, sous l’égide des Nations unies, a été prolongé et ceci dans le cadre de l’appui à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine.

Cette unité militaire a été chargée de protéger les civils contre les exactions des groupes armés et de sécuriser la zone de déploiement, notamment à travers l’installation de postes de contrôle et l’orientation de l’aide humanitaire, ainsi que la protection du personnel et des biens des Nations Unies.

Depuis l’indépendance, les forces militaires tunisiennes ont participé aux missions onusiennes avec plus de 10 mille militaires dans 23 missions de maintien de la paix dans plusieurs zones dans le monde.