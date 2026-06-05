Le coup d’envoi de la campagne de moisson au titre de la saison agricole 2025-2026 a été donné, vendredi, dans une exploitation agricole située dans la délégation de Sidi Aïch (gouvernorat de Gafsa), en présence du gouverneur de la région, Slim Frouja.

Le chargé de la gestion du commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Gafsa, Monji Affi, a indiqué que les prévisions de récolte de blé dur pour la présente campagne s’établissent à environ 200 mille quintaux, contre 180 mille quintaux lors de la saison précédente.

Cette progression confirme, selon lui, le positionnement croissant de Gafsa parmi les régions productrices de céréales.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a précisé que les superficies irriguées emblavées et destinées à la récolte atteignent cette année 4 100 hectares, contre 3 600 ha en 2024, soulignant ainsi la poursuite de l’extension des cultures céréalières sous irrigation dans le gouvernorat.

Concernant les capacités de stockage, le responsable a fait savoir que les infrastructures de collecte et de conservation des céréales disposent d’une capacité globale de 125 mille quintaux, répartie entre le centre de l’Office des céréales de Lalla, dans la délégation d’El Guettar, doté d’une capacité de 100 mille quintaux, et la société El Khalij à Sidi Aïch, dont la capacité s’élève à 25 mille quintaux.

Il a estimé que ces capacités sont suffisantes pour assurer la collecte de la production céréalière régionale, d’autant plus que des quantités peuvent être transférées vers des gouvernorats voisins, notamment celui de Sidi Bouzid, en fonction des besoins logistiques de la campagne.