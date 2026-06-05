L’Espérance de Tunis a annoncé, vendredi, être parvenue à un accord de principe entre son président Hamdi Meddeb, son vice-président chargé du football Chokri El Ouaer et l’international algérien Youcef Belaïli, en vue d’une prolongation de deux ans.

Selon cet accord, le nouveau contrat du joueur entrera en vigueur de manière automatique et immédiate dès la publication de la décision finale du Tribunal arbitral du sport (TAS), attendue d’ici la fin du mois d’août prochain, indique l’Espérance sur sa page officielle.

Le club Sang et Or a, dans ce sens, réaffirmé son attachement à la préservation et au renforcement de ses cadres, et sa volonté de réunir les meilleures conditions pour assurer la stabilité du groupe et réaliser ses objectifs sportifs.