La récolte céréalière dans le gouvernorat de Mahdia est estimée cette saison à 3368 quintaux, selon données fournies par le Commissariat régional au développement agricole.

Les superficies ensemencées ont atteint 735 ha (720 ha en pluvial et 15 ha en irrigué) dont 395 ha de blé et 340 ha d’orge notamment dans les délégations de Sidi Alouane, Chebba et Ksour Essef.

Selon la même source, seulement 1900 hectares ont été semés sur un total de 16 000 hectares destinés aux grandes cultures dans la région, ce qui explique la baisse du volume de la production céréalière par rapport à la dernière saison où elle a dépassé 100 mille quintaux, et ceux en raison des conditions météorologiques difficiles, caractérisées par “la faible quantité de pluie annuelle enregistrée, qui n’a pas dépassé 279,5 millimètres, ainsi qu’aux dommages causés par la grêle”.

Lors d’une séance de travail, tenue récemment pour examiner les préparatifs pour assurer les bon démarrage de la saison des moissons et protéger la récolte des dommages et des incendies, il a été décidé d’entretenir les moissonneuses batteuses, au nombre de 11 dans la région, dont trois en bon état et huit nécessitant des réparations, ainsi que de collecter la récolte dans un seul centre à El Jem, d’une capacité de stockage de 7000 quintaux, avant de les transférer vers les centres de stockage à Sfax et Sousse.