Une journée nationale de sensibilisation et d’action citoyenne sous le thème « Agir pour un littoral sans plastique », sera organisée, vendredi après-midi, à la plage de Gammarth, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 juin de chaque année.

Organisée par ministère de l’Environnement en collaboration avec le bureau du Fonds Mondial pour la Nature ( WWF) en Afrique du Nord, cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Adopt a Beach ».

Face à l’accumulation croissante des déchets plastiques sur les plages et dans les mers, cette initiative vise à mobiliser les citoyens, les institutions publiques, les associations, le secteur privé et les médias autour d’un défi environnemental majeur : la pollution plastique dans le milieu marin, qui menace les écosystèmes côtiers tunisiens et la biodiversité méditerranéenne, selon le WWF.

Elle constitue un appel collectif à l’action pour préserver le patrimoine naturel du littoral tunisien et promouvoir des comportements plus responsables en matière de consommation et de gestion des déchets.

L’événement réunira les représentants du Ministère de l’Environnement, des institutions publiques concernées, des partenaires nationaux du projet « Adopt a Beach », des organisations de la société civile, des entreprises engagées dans la responsabilité environnementale ainsi que de nombreux bénévoles.

Le programme de la journée prévoit notamment une opération collective de nettoyage de la plage de Gammarth mobilisant les participants autour d’un objectif commun : réduire la pollution plastique et restaurer la qualité du milieu côtier.

Au-delà de l’action de nettoyage, cette journée contribuera également à la collecte et à l’analyse de données relatives à la nature et à la répartition des déchets présents sur le littoral.

Ces informations permettront d’alimenter les réflexions et les politiques publiques en faveur d’une meilleure gestion des déchets et d’une protection renforcée des écosystèmes côtiers.