L’équipe d’Iran a battu le Mali (2-0) en match amical de préparation de la Coupe du monde 2026, disputé jeudi à Antalya, dans le sud de la Turquie.

La Team Melli, qui avait déroulé la semaine passée face à la Gambie (3-1), a inscrit un but en première période par Saeid Ezatolahi (12e), avant de doubler la mise face aux Aigles maliens à la 55e minute grâce à son défenseur Ramin Rezaeian.

L’Iran doit disputer son premier match du Mondial le 16 juin face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles avant d’affronter la Belgique (le 21 à Los Angeles) et l’Egypte (le 26 à Seattle).