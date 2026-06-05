L’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a réaffirmé, jeudi, l’amitié historique et la coopération solide liant les deux pays, lors de la cérémonie de célébration du 250e anniversaire de l’indépendance américaine “Freedom 250”, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Dans un communiqué publié par l’ambassade des Etats Unis à Tunis, le diplomate américain a rappelé que la Tunisie figure parmi les premiers pays à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis, comme en témoigne le « Traité de paix et d’amitié » de 1797, un des plus anciens traités encore en vigueur dans l’histoire américaine.

Il a également évoqué la reconnaissance par les États-Unis de l’indépendance de la Tunisie en 1956, ainsi que la coopération bilatérale continue dans les domaines du commerce, de l’entrepreneuriat, de la sécurité, de l’éducation et de la stabilité régionale.

Dans ce contexte, le diplomate américain a exprimé son aspiration à “un avenir où prospèrent la coopération, l’amitié et les liens durables entre la Tunisie et les États-Unis”, cite encore la même source.

“Nous célébrons la fête de l’indépendance américaine, 250 ans de liberté et notre amitié avec la Tunisie.”, a encore déclaré l’ambassadeur Bazzi, réitérant l’engagement de son pays en faveur de “la prospérité, de la sécurité et des opportunités partagées.”

Le diplomate a en outre indiqué que depuis sa prise de fonctions à Tunis en novembre 2025, de nouveaux projets commerciaux ont été lancés, tout comme des entrepreneurs tunisiens ont été accueillis lors d’un sommet sur l’investissement.

Il a à ce propos fait état de progrès tangibles réalisés dans le cadre du partenariat militaire et sécuritaire entre les deux pays, promettant de créer de nouvelles opportunités d’investissement visant à accroître l’emploi et à améliorer le bien-être économique dans les deux pays, outre la poursuite des programmes d’échanges éducatifs.

Selon le communiqué de l’ambassade, la cérémonie a célébré 250 ans d’indépendance américaine et les valeurs démocratiques, tout en rendant hommage à l’amitié séculaire entre les deux pays, un partenariat qui continue de prospérer à la faveur de 229 années de relations diplomatiques, d’échanges commerciaux, de coopération sécuritaire et de liens croissants entre les deux peuples.

La cérémonie a par ailleurs mis en lumière les préparatifs de la Coupe du monde de football 2026, qui accueillera de nombreux sportifs et supporters tunisiens aux États-Unis, créant ainsi de nouvelles opportunités d’échanges culturels et de liens commerciaux entre les deux nations.

Ont pris part à la cérémonie annuelle de l’ambassade américaine à Tunis, des partenaires tunisiens et internationaux, des responsables gouvernementaux, des hommes d’affaires, des représentants de la société civile et des médias ainsi que d’anciens participants aux programmes d’échanges.