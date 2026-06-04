La Poste Tunisienne émettra, le 5 juin 2026, deux timbres-poste dédiés à deux espèces végétales : le brachychiton hybride et le callistemon rigide.

Cette émission vise à mieux faire connaître le Jardin botanique de Tunis, considéré comme l’un des plus beaux espaces naturels alliant le charme de la nature à l’art de l’aménagement végétal, et abritant diverses espèces de plantes ornementales qui reflètent la beauté de l’environnement méditerranéen ainsi que sa biodiversité, a indiqué, jeudi, la Poste Tunisienne dans un communiqué.

Ces deux timbres-poste, ainsi, que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du vendredi 05 juin 2026.