Face aux impératifs de la transition numérique et de la sécurisation du patrimoine foncier public, le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières passe à l’offensive. La publication au JORT de trois concours externes pour le recrutement de quarante-trois profils hautement qualifiés marque une volonté claire de restructurer l’administration par la compétence technique.

Un virage stratégique vers l’ingénierie publique

L’annonce officielle des décisions signées par le ministre Wajdi Hedhili, publiées au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), dévoile un plan de dotation en capital humain ciblé. Le premier concours, programmé pour le 30 juillet 2026, vise le recrutement de 20 ingénieurs principaux.

L’analyse sectorielle de la répartition de ces postes met en lumière les priorités absolues du ministère : le génie civil s’octroie la part du lion avec 11 postes, suivi de près par le génie informatique avec 5 postes. Le solde se décline entre le génie électrique, mécanique et minier. Cette architecture des profils démontre que la gestion moderne du patrimoine de l’État ne peut plus se contenter d’une approche purement juridique ou administrative ; elle exige désormais une expertise technique de pointe sur le terrain.

Topographie et informatique : Les piliers du chantier de la numérisation

Le second concours, ouvert à la même date, propose 21 postes de techniciens. Ici encore, la ventilation des spécialités est hautement stratégique. La topographie et la cartographie dominent avec 6 postes, complétées par 4 postes en génie informatique et 3 en génie civil.

En combinant ingénieurs et techniciens du numérique et de la géomatique, le ministère se donne les moyens de moderniser le cadastre public, d’accélérer l’inventaire des terres domaniales et d’optimiser les systèmes d’information géographiques (SIG). Ce renforcement des structures centrales et régionales est le prérequis indispensable pour valoriser efficacement les actifs fonciers de l’État et fluidifier les processus de partenariat public-privé.

Sauvegarde de la mémoire foncière et impératif de gouvernance

Le troisième volet de ce plan de recrutement, bien que plus modeste quantitativement avec deux postes d’administrateurs, touche à un secteur névralgique : la gestion des documents et des archives. Dans un contexte où la transparence et la sécurité juridique des transactions foncières sont cruciales pour l’attractivité des investissements, la gouvernance documentaire devient une priorité nationale.

Il s’agit de préserver la mémoire administrative et foncière du pays tout en structurant les flux documentaires liés à la dématérialisation. Les candidats à ces différents concours ont jusqu’au 30 juin 2026 pour déposer leurs dossiers, fixant ainsi le calendrier de cette mise à niveau administrative.