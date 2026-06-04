Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a donné, mercredi à Mornaguia (gouvernorat de Manouba), le coup d’envoi des travaux de construction de 162 logements sociaux dans le cadre du programme de location-vente, nouveau mécanisme de logement social qui sera réalisé par la Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) et la Société de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a précisé que ce programme national, d’un coût global de 31,2 millions de dinars, prévoit, au total, la construction de 5000 logements au profit des salariés, des secteurs public et privé à travers tout le territoire, dont un premier lot de 1000 logements a été déjà lancé cette année dans plusieurs gouvernorats. Ce premier noyau à Mornaguia comprend deux résidences, constituées respectivement de 80 et 82 logements, dont les travaux devraient s’achever d’ici la fin de l’année 2027 et distribués aux bénéficiaires qui répondent aux critères d’éligibilité sur une plateforme numérique accessible au grand public pour les inscriptions d’ici la fin de l’année en cours, après une phase de test prévue en octobre 2026.

Zouari a expliqué que les critères d’attribution, qui prennent en compte plusieurs conditions ont été fixées par une commission mixte regroupant les ministères de l’Équipement, des Affaires Sociales et des Finances, lesquels critères ont été transmis au Centre National de l’Informatique (CNI) pour intégration et vérification avec les services concernés sur la plateforme, qui a atteint un stade avancé.

Dans le cadre de ce projet présidentiel, le département de l’Équipement veille à ce que la sélection des bénéficiaires s’effectue parallèlement à l’avancement des travaux pour livrer les logements dès leur achèvement, a encore souligné Zouari . Le département de l’équipement a pris en considération cet aspect en collaboration avec le ministère des Finances, en décidant de fournir les fonds nécessaires via le Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés (FOPROLOS), en plus des conventions qui ont été signées pour chaque projet afin de garantir le paiement des entreprises. Une première avance de 20% sera versée après le démarrage des travaux pour assurer une exécution dans les meilleures conditions, a-t-il noté.