La remise des clés des premiers lots de logements sociaux individuels du projet “Erriadh”, situé dans la zone d’El Fejja (délégation de Mornaguia) à la Manouba, est prévue en mois de juillet prochain, a annoncé mercredi Salah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge du coup d’envoi des travaux de deux projets de location-vente à Mornaguia, le ministre a précisé que ce premier lot comprend 617 logements individuels prêts à être livrés à leurs bénéficiaires. Zouari a affirmé, à cette occasion, que la plupart des difficultés ont été surmontées.

Le ministre a souligné que son département s’attache à achever les logements conformément aux normes techniques ainsi que toutes les composantes du projet, y compris l’installation des ascenseurs dans les logements collectifs et le raccordement aux réseaux publics (électricité, eau, gaz, aménagement extérieur), afin de pallier d’éventuelles défaillances avant la réception provisoire du projet.

Dans ce même ordre d’idées, Zouari a signalé que la liste nominative finale des bénéficiaires sera officiellement annoncée au cours des prochaines semaines, après validation par la commission régionale du logement social du gouvernorat de Manouba et soumission au comité de pilotage du programme.

Pour sa part, le député Saber Jlassi (circonscription de Mornaguia – Borj El Amri) a notamment recommandé d’accélérer la réalisation des tranches restantes, en particulier les 930 logements collectifs attendus avec impatience par des dizaines de familles à faible revenu.

Il convient de rappeler que le projet, d’un coût global estimé à environ 97 millions de dinars, cofinancé par le budget de l’État et le Fonds Saoudien pour le Développement, prévoit la construction de 1547 logements sociaux (individuels et collectifs). Sur un total de 11 102 demandes déposées pour ce projet, près de 5 248 dossiers répondant aux critères d’éligibilité ont été approuvés pour bénéficier de ces logements.