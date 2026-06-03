L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), UMIFRE MEAE-CNRS, lance un appel à candidatures pour une bourse d’aide à la mobilité internationale (AMI) en sciences humaines et sociales d’une durée d’un an (renouvelable une fois) afin de soutenir un·e étudiant·e en doctorat.

La date limite de dépôt des candidatures est le 30 juin 2026.

La bourse est proposée pour une durée de douze mois, renouvelable une fois après avis favorable.

L’étudiant·e boursier·ère devra impérativement résider à Tunis et s’intégrer dans la vie du laboratoire.

La sélection se fera sur examen des dossiers par une commission scientifique en juillet 2026, indique l’IRMC dans un communiqué reçu par l’agence TAP.

Est éligible un sujet de thèse est en concordance avec l’un des axes de recherche actuellement développés à l’IRMC :

Axe 1 : Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), XIXe-XXIe siècles

Axe 2 : Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition

Axe 3 : Gouvernance et politiques

Axe 4 : Archéologie et histoire médiévale Axe 5 : Écritures visuelles

Conditions d’éligibilité :

Être inscrit·e dans une université française ;

Être inscrit·e en 1re ou 2e année de thèse dans une formation doctorale de SHS, et ce au plus tard à la date du début de l’AMI ;

Maîtriser la langue française. La maîtrise de la langue arabe serait très appréciée.

Pièces à fournir obligatoirement :

Photocopie des diplômes et de l’inscription universitaire en 2026-2027 ;

Justificatif d’inscription en 1re ou 2e année de thèse (attestation de l’école doctorale, carte d’étudiant·e, etc.) ;

CV détaillé ;

Texte de problématique de la thèse (éléments théoriques, méthodologie, bibliographie succincte) – 5 pages maximum ;

Lettre de motivation (1 page) précisant la nécessité d’un séjour durable au Maghreb (terrain et archives) ;

Lettre de soutien circonstanciée du directeur ou de la directrice de thèse (actuel·le ou futur·e).

Les dossiers doivent être rédigés en français.

Les dossiers complets doivent être transmis à l’attention de Madame Myriam Catusse, directrice de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain : irmc.maghreb.tunis@gmail.com